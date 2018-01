La solución de Gianinna si Diego no va a la boda de Dalma

Días atrás, en el marco del anuncio del casamiento de Dalma, Matías Morla aseguró que Diego Maradona no estaría presente en la ceremonia por la ausencia de Rocío Oliva en la lista de invitados de la morocha.

"Diego es un buen tipo y no va a ir al casamiento de Dalma porque no invitó a Rocío. Dijo: no voy porque no va mi pareja. A mí me dijo: no voy a ir", comentó el letrado durante una entrevista que le brindó a Vino para Vos.

"Diego quiere que se haga público esto y me autorizó a decirlo. Yo las entiendo a las hijas de él, tengo a la madre en jaque mate en cuatro causas", expresó Morla durante una entrevista que le brindó a Vino para vos.

Así las cosas, este viernes, Gianinna salió a bancar a su hermana a través de un mensaje que originará un nuevo escándalo.

"Tengo un caballero que puede llevarte al altar, no miente y ama con todo su ser. El ya acepto, ¿vos? @dalmaradona", junto a una foto de Benjamín, el hijo que la morocha tuvo con el Kun Agüero.

¿Habrá tiempo para recomponer las cosas entre las partes?

Embed Tengo un caballero que puede llevarte al altar, no miente y ama con todo su ser. El ya acepto, vos? @dalmaradona ❤️ pic.twitter.com/SxgxYH1igG — Gianinna Maradona (@gianmaradona) 12 de enero de 2018

Embed