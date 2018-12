La sanjuanina Beatriz Salomón se emocionó al hablar de su salud

Cuando le preguntaron qué estrategia tiene para superar este momento tan duro, Salomón contestó: "Es tremendo, trato de tener pensamientos positivos, trato de tener proyectos. Yo me caí por las inyecciones tan fuertes que me di para la otra enfermedad que tengo, se me cristalizaron los huesos. Yo me quebré la cadera, no tenés estabilidad, no podés caminar. Esto te vuelve como una ameba".