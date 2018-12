La romántica confesión de amor de Ricardo Darín que recorre España

Ricardo Darín dio una extensa entrevista en los medios de España, a donde viajó a promocionar El amor menor pensado, la película que protagonizó con Mercedes Morán. El actor argentino es muy querido en el país europeo ya que ha hecho reiterados trabajos.

A lo largo del reportaje, Darín sacó su costado más romántico para hablar de su mujer Florencia Bas, con quien está en pareja desde hace 30 años. "Hay que ir alimentando la pareja a diario, y no creo que se trate simplemente de mandar flores. Las cosas premeditadas no funcionan. Para mantener la frescura hay que escuchar al otro, atenderlo y hacérselo notar, y no caer en la rutina", analizó el actor.

"Y hace falta sinceridad, tener el atrevimiento de pelearse si es necesario, y no caer en eso tan políticamente correcto de tragar y tragar hasta reventar", agregó el protagonista de Relatos Salvajes.

El periodista Nando Salvá entonces comentó: "Sin duda usted sabe de lo que habla. Lleva 30 años con la misma mujer".

"No, no es la misma. Florencia va cambiando constantemente, está en permanente movimiento. Todos los días me asombra de alguna manera, es increíble. Es una mujer que no te permite ningún tipo de rutina. Decir que ella ha dado sentido a mi vida es quedarse corto; sin duda, me la ha salvado", respondió Darín en la nota a El Periódico.

"Es una luchadora feroz, y no le tiene miedo a nada. Y lo que ella ha hecho por nuestros hijos es impresionante. Yo también he aportado mi grano de arena, pero no se puede comparar", agregó el actor, deslumbrando con su respuesta, que recorrió los principales medios de España hasta que llegó a Argentina.

La respuesta de su mujer

Florencia Bas se hizo eco de la entrevista que brindó su marido en los medios españoles y utilizó su cuenta personal de Twitter para responder la romántica confesión. "Te amo, sos mi rutina favorita desde hace más de 30 años, te admiro y estoy orgullosa de ser tu compañera. Sos un tipo generoso, sensible y honrado. Y me haces tan feliz", escribió sobre la nota que titularon: "Mi mujer me ha salvado la vida".