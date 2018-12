La revelación de Karina Jelinek: "Los hombres me chupan mucho los pies"

Desde hace algún tiempo, la despampanante Karina Jelinek enloquece a sus seguidores en las redes sociales confesando todo tipo de gustos y costumbres sexuales. La morocha conoce sus encantos y le gusta sentirse deseada por sus admiradores.

Este martes, la modelo pasó por Incorrectas y reveló su gran "punto débil", cuando Moria Casán alabó le las piernas y los pies. "Esta chica posa así y cualquier gráfica enloquece porque son perfectas las piernas".

"¿Vos sabés que muchos hombres me festejan los pies? Y me encanta andar descalza. Me chupan mucho los pies, les encanta", disparó Karina.

"Tengo mucha sensibilidad ahí y si me tocás un poquito en el centro de la planta... ¡soy tuya! Mi GPS emocional está en los pies y en el cuello", concluyó. ¡Tremenda!

Mirá el video!

Embed