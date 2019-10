La respuesta: ¿Jimena Barón le envió un mensajito a Osvaldo?

"Feliz día a todas las MADRES ! En especial a las mas importantes de mi vida ❤️", fue la frase que puso Daniel Osvaldo el domingo para homenajear a las madres de su vida.













Entre los posteos, el actual cantante de Barrio Viejo puso a Jimena Barón, con quien se encuentra peleado desde que la engañó con Milita Bora.





Algunos creyeron ver cierta provocación por parte de Daniel dado que la relación es muy mala y que puso las fotos menos cuidadas de la cantante de La Tonta y La Cobra.





En tanto, Jimena también celebró su día con un mensaje para su hijo: "Cuando pensé que la tenía atada llegaste vos al mundo y lo diste vuelta. Sos la persona más maravillosa que conocí, solo me das felicidad, risas y un amor que no conocía. Sos mágico Morrison, gracias por enseñarme todos los días, espero estar a la altura como mamá...es lo más maravilloso que me pasó en la vida. Gracias por eso hijo. Feliz día a todas las mamás!".





Horas después de la publicación, Barón puso dos fotos en Santa Fe donde se encuentra de gira y expresó la frase de la canción que le dio miles de alegrías durante estos meses: "A ver si ahora te animás".