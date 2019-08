La respuesta de Belén Francese al mensaje de Arturito

"Estoy en Holanda y vi el comentario. Me parece de poco hombre y mal gusto, no tengo nada más para decir", comenzó.





"Yo sé la verdad y cómo fueron las cosas. Creo quedó resentido y no aceptó un NO", amplió.

Y cerró: "No me interesa hablar de él. No me interesa ni cómo hombre ni como persona".