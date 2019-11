La radical decisión de "El Mago sin Dientes" que cambiará su vida

"Había dolores de muela, de diente... Me molestaba mucho porque no lo tenía y estaba como partido desde aquel momento que me pegó Ricky Maravilla en Pasión de Sábado. Y esa sensación era cada vez más intensa, hasta se había armado una carie", contó Pablo Cabaleiro en una nota con el diario Clarín.





Luego, señaló: "Serán unos cinco meses hasta tener la boca completa. Estoy yendo a razón de una vez por semana a la clínica. Mi odontólogo irá haciendo diente por diente".





Cuando se suba al escenario para sus shows, El Mago cambiará su apariencia: "Me pintaré un diente pintado de negro, para que parezca que no lo tengo".





En 2009, Pablo había sufrido la rotura de parte de su dentadura luego de que el cantante Ricky Maravilla lo golpeara, ofendido tras una cámara oculta que le habían hecho en el programa "Pasión de Sábado".





Desde aquel entonces, el mago se popularizó y se ganó el cariño del público. Tanto creció su imagen con el correr de los años que incluso bailó en la pista de "ShowMatch" y hasta el presidente Mauricio Macri "acarició" su galera minutos antes de asumir el cargo en diciembre de 2015.