La provocación de Daniel Osvaldo a los votantes de Juntos por el Cambio

"Gracias Mauricio, me vino bárbaro para prender el fuego. Agarró al toque", se lo escucha decir. En la grabación quedó expuesto su pensamiento político. Los votantes de Alberto Fernández -candidato por el Frente de Todos- celebraron su acción, mientras que los que apoyan a Macri lo repudiaron.

Desde que Guillermo Barros Schelotto decidió sacarlo del plantel de Boca Juniors, Dani Stone se refugió en la música. Atrás quedó su escandaloso romance con Militta Bora y la separación con La Cobra, con quien tuvo un hijo.





La cantante señaló varias veces que no tenía mucha relación con él, y lo acusó de ser un padre ausente. Hasta lo chicaneó luego de que en el jardín de Morrison -el nene que tienen en común- le hicieran llenar un formulario con sus datos. Osvaldo no se bancó que lo hagan quedar como un mal progenitor y salió al cruce con un mensaje contundente.





"Me cansé de dejar que opinen pelotudeces sin saber, me cansé de comer mierda por culpa de gente que piensa que exponer a su hijo las 24 horas del día en las redes sociales, ninguneando y bardeando al padre solo por ser noticia, es ser buen progenitor. Yo no tengo que dar explicaciones a nadie, yo amo a mis hijos y trato de darles una buena educación e inculcarles buenos valores, y no que digan 'vagina', 'pito' y 'culo' en historias de Instagram", expresó furioso.