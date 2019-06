La Princesita y El Polaco la rompieron en el "Súper Bailando"

La ex pareja de músicos sorprendió al volverse a juntar para participar del "Súper Bailando 2019". Karina y el Polaco, que juntos son padres de Sol de 11 años, se presentaron en la pista de Marcelo Tinelli y tuvieron un chichoneo en la previa, se tiraron flores: "está más caballero que nunca", dijo él. "Es un lindo padre de mi hija", dijo ella; "siempre fue linda y está mucho más hermosa", replicó el cantante pero no hay chances de volver afectivamente, aunque se llevan mejor que hace años atrás.





Tras decirse cosas lindas, Marcelo preguntó al Polaco si estaba en pareja con Barby Silenzi, quien estuvo presente en el estudio. En el mismo tono, el conductor le dijo a la bailarina que "No se ponga celosa", cuando los ex se dijeron cosas lindas. "Nos vemos, somos amigos, salimos a pasear, a veces me acompaña a los shows, pero no somos novios, aunque nos vemos siempre, sí", explicó el Polaco sobre su relación con Barby.





Luego, los dos músicos cantaron un tema de Rodrigo Bueno y bailaron en la pista. Consiguieron elogios de los jurados y un puntaje casi ideal de 21 puntos: Florencia Peña les puso un 8 y valoró la evolución de Karina: "Estás avanzando un montón. Más allá de que hubo suciedades en algunos trucos, me gustó. Fue un lindo momento". Marcelo Polino les dio un 5 y pidió el BAR: "Me encanta que estén acá como familia", les dijo. Pampita les puso un 8 y Ángel de Brito tuvo el voto secreto.