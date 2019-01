La Princesita Karina transmitió en vivo una escena de violencia que sufrió con su hermano

Karina la Princesita vivió un momento de suma tensión en la madrugada del 1° de enero.





Tras recibir el año junto a su familia y Flavio Mendoza, en el country de Carlos Paz en el que se instaló el coreógrafo, la cantante tropical sufrió un grave episodio de violencia con su hermano, Jonathan.





Ella transmitió en vivo a través de Instragram la delicada escena familiar, que ocurrió en su casa a las 5 de la madrugada.





karina princesita 1.jpg





Luego, decidió borrar el video de su cuenta personal. Adrián Pallares, en "Intrusos", América, amplió la información de lo que pasó.





"Cerca de las cinco de la mañana, el hermano empezó a romperle la casa, a destruir todo. Estaba Sol, la hija de Karina, y su mamá. Me lo pasa gente muy allegada a ella. Karina no quiere hablar, pero no lo va a desmentir. Ante la desesperación, Karina llama a un seguridad de Flavio, que va a la casa y lo pone en caja al muchacho", contó el periodista.

"Fue un momento espantoso el que vivió. El seguridad lo subió a un auto y lo llevó a un hotel. Ella se hizo cargo de pagarle el hotel y el avión para que se volviera a Buenos Aires. Me dicen que le rompió toda la casa. Toda la casa. Karina se asustó muchísimo por la hija y atinó a llamar al seguridad. Tal vez Karina elige no hablar, pero no lo va a desmentir", completó.