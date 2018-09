La Princesita contra la hermana del Kun: "Pasaron cosas donde tenía derecho a enojarme"

"Me di cuenta de que mentía cuando hablaba de El Polaco (anterior pareja de la cantante) porque se victimizaba y siempre decía que él la trataba muy mal. He llorado con ella por creer esas mentiras. Pero después escuché la otra campana y era todo al revés", cerró.

"Nos empezó a señalar con el dedo y dijo: '¡Cuando esté Sergio quiero que me digan todo lo que me están diciendo!' Ahí dije: 'A esta la ahogo'. Salió mi hermano y le dijo que era todo una broma. Ahí creo que descubrió quién era. La miró y solo con la mirada la fulminó", enfatizó.

La respuesta por parte de Karina no tardó en llegar. Anoche en "Infama Recargado" habló del tema y aclaró los tantos.

"Me parece que se hicieron cargo de algo que no fue dirigido para ellos, o para ella sola, me da igual. Nunca hablé de la familia. Yo dije que prefería estar mudita. Y lo sostengo. No es que me retracto ni nada, yo sentía en su momento que cuando yo me defendía de algunas acusaciones se generaban problemas internos pero yo no me dirigía a la familia", dijo Karina en charla con el ciclo que conduce Pía Shaw.





Y finalizó: "Tenía buena relación, con la que tuve mejor relación fue con ella. Con los demás también, pero con ella tuve más relación de casi amigas. Ella me conoce, que nunca le falté el respeto a la familia, han pasado cosas que por ahí tenía derecho de enojarme e insultar a alguno y jamás le falté el respeto a nadie. A mí nadie me va a decir cómo tengo que responder, ser o reaccionar, lo triste es que se hagan cargo de cosas que yo... Yo estoy en un momento de mi vida donde podría decir cosas de la familia pero sin embargo no lo hago porque no me da ganas".