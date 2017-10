La Prandi le dijo a Pampita que el apodo "Muqui" se lo puso Nicole Neumann

Este jueves, Julieta Prandi estuvo como invitada a Pampita Online, el programa que Carolina Ardohain conduce por KZO y terminó acusando a Nicole Neumann de haberle inventado aquel mote de "Muqui" a la jueza del Bailando, en tiempos en que la morocha se iniciaba en el mundo de las pasarelas.

"¿La que dijo el apodo 'muqui' fue Nicole?", le preguntó Angie Balbiani. "Si", contestó Prandi. Y agregó: "No creo que lo haya hecho con la intención de lastimarla".

"A esa edad podés decir cualquier cosa, sos inmaduro para un montón de cosas. Da lo mismo, no tengo rencor. No me interesa en lo personal", minimizó el tema Pampita.

Por su parte, Julieta Prandi dijo que se enojó mucho cuando escuchó a Nicole negar haber sido ella quien bautizara a Carolina con el mote "Muqui": "Me enojé porque pasaron muchos años y yo soy pura justicia. Yo no lo iba a decir porque cada uno se tiene que hacer cargo de lo que dice y hace. Yo también fui adolescente y dije cualquier cosa", concluyó al respecto.

