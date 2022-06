La Policía bajó al Chaqueño del escenario y el cantante estalló de furia

El folclorista no se quedó callado y, ante su público, que había esperado hasta altas horas de la noche para verlo cantar, estalló contra la organización porque lo bajaron del escenario. "Perdón a todos. Me voy. Ganó el policía encargado. Está bien, me voy. Si quieren verme en algún lado, no vuelvo más a Vaqueros. Voy a otro lugar".

Y luego arremetió contra el personal policial, que obligó al cantante a abandonar su espectáculo. "Gracias a todos estos. A estos los mandan a cortarme a mí y yo no soy delincuente, que vayan a pillar a todos los gatos estos. Entonces a mí no. Yo soy pueblo, hermano", dijo con mucha furia antes de bajarse del escenario y romper el micrófono contra el suelo.

El hecho sucedió en la madrugada del viernes durante la participación que realizó el músico en la 22° edición del festival "Vaqueros le canta a Güemes", como parte de los actos en conmemoración al máximo héroe de la provincia de Salta, el general Martín Miguel de Güemes. En pleno show el comisario a cargo del operativo ordenó que se termine, ya que supuestamente se había excedido del horario pautado con los organizadores del evento.

Lo llamativo justamente fueron los horarios de la grilla: es que el artista comenzó a cantar recién pasadas las cuatro de la mañana. “Ya no vuelvo a Vaqueros, no le debo nada a nadie”, dijo, tras el show, todavía muy enojado.

Y agregó, con desilusión luego de que su recital fuera interrumpido: "Me sentí usado. La gente, el pueblo, estaba alegre y que suban y te corten, para qué diablos venimos”.

Según trascendió después, el show se había extendido más allá del horario estipulado, pero el artista había demostrado anteriormente su enojo con los organizadores porque lo habían puesto tarde en la grilla. Y, claro, tanto él como su público estaban de acuerdo en seguir un rato más con el show, por eso el enojo del cantante.

El festival, que fue organizado por la Municipalidad de Vaqueros, a cargo del intendente Daniel Moreno, tuvo el valor de las entradas entre los 1500 y 2000 pesos. Y varias personas pidieron la devolución del dinero porque todo terminó a las apuradas y el plato fuerte para muchos era ver el show completo del Chaqueño.

Luego de este polémico episodio, el folclorista dialogó con Todo Salta Noticias y volvió a demostrar su enojo por el maltrato que sintió como artista. “Yo canto con el alma, no me quiten más, no soy delincuente, soy un cantante. Me cortaron el show porque subió la Policía, me mandan tarde y la gente pide más", concluyó, muy molesto, por no haber podido finalizar con el show, que había sido promocionado durante todo el mes en dicha localidad.