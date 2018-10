La pelea de la noche: Mica Viciconte y Florencia Peña se trenzaron en el "Bailando"

Otro violento cruce verbal si vio anoche en la pantalla del Trece. En el marco del ciclo "Bailando 2018" que conduce Marcelo Tinelli, Mica Viciconte y Florencia Peña se dijeron de todo.





Con Fabián Cubero (novio de Mica) en el piso del programa, la rubia estalló cuando Peña decidió ponerle un 2 y no darle una explicación ante tan baja nota. El resto del jurado la puntuó: con un 5 Laurita Fernández y con un 1 Marcelo Polino.





Sin embargo, la bronca de Mica fue contra Florencia. "Esto va en serio, por así decirlo, cagarse en el laburo de los demás, la falta de respeto tuya Flor, para mí es bajísimo. Vos estuviste acá y no valorás nada. Entiendo que no te guste pero un 2 me parece un montón".





Fue allí cuando Peña hizo un gesto como que su compañero (por Polino), le había puesto un 1. "No, no, yo estoy hablando de vos, Flor, la que no sabe generar una devolución sos vos. Directamente no me des nada, si vos crees que la tenés más grande que todos los demás está todo bien, poneme un cero directamente", arremetió Viciconte.





La respuesta de Florencia no se hizo esperar: "Mica, Mica... desde que llegaste al Bailando no paraste de cascotearme. No te conozco, no nos conocemos, no sé cómo sos, no sabés como soy, tengo una carrera extensa en los medios, no me importa si la viste o no la viste, no paraste de agredir y el viernes lo volviste a hacer, querés ser cocora, bancala".