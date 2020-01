La particular medida de Luisana Lopilato para dormir a sus hijos

Luisana Lopilato (32) reveló por primera vez la extraña medida que adopta a la hora de dormir a los tres hijos que tiene junto a Michael Bublé (44). Desde sus redes sociales, la actriz develó cuál es su "particular" truco a la hora de acostar a Elias (3), Noah (6) y Vida Amber Betty (1): utiliza una peluca para que no le tiren del pelo.





Es que los niños son muy traviesos y tienen una insólita costumbre "tirarle del pelo" antes de dormirse. "Mis hijos no se pueden dormir sin agarrármelo", contó la actriz y explicó: "Lo mejor fue empezar a usar pelucas para que no me lo arranquen".