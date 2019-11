La palabra más esperada: la China Suárez admitió su separación

Lo admitió por primera vez: la China María Eugenia Suárez reconoció la separación de Benjamín Vicuña, a horas del casamiento de Pampita, aunque dejó la puerta abierta para una posible reconciliación.









La actriz habló con Ángel De Brito en LAM donde admitió "estamos separados en este momento. No es algo definitivo. Tenemos mucho amor, una familia ensamblada hermosa que nos ha costado mucho. Nuestros hijos se aman. Por el momento estamos separados, pero hay mucho amor y no sabemos qué pasará el día de mañana. Todavía tenemos que ver un par de cosas".









"Fueron muchos años y el por qué queda en la intimidad. Nunca conté muchas intimidades y Benja tampoco, pero hay mucho amor. Y cuando es así todo es posible, solo hay que sentarse a hablar", aclaró la China sobre los motivos y la posibilidad de reconstruir la relación.









La actriz habló también de los rumores sobre Elena Rivera, compañera de trabajo de Benjamín que hizo un posteo sugestivo en las redes sociales tratando a Vicuña de bomba sexual: "Bueno, tiene razón. Lo vi y lo hablé con Benja porque también me llamó la atención. Creo que no tuvo ninguna mala intención, fue más como una humorada. Ella no sabe cómo es acá, pidió perdón y está todo bien".





"No hubo terceros en discordia. Tuvimos una relación hermosa, de mucho respeto y mucho cariño. Yo lo adoro, es un padrazo y un novio espectacular, pero tenemos que sentarnos y hay muchas cosas que tenemos que charlar", cerró María Eugenia.





Fuente: eltrecetv.com.ar