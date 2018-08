La nuevas fotos de Wanda Nara al natural y sin filtros

Las fotos al natural de Wanda Nara en Ibiza marcaron un antes y después en la farándula: muchas celebrities se animaron a mostrarse sin retoques en defensa de la mediática y se revindicó el cuerpo femenino auténtico y fiel al paso del tiempo. Sin embargo, la repercusión no frenó a los paparazzi, que otra vez fueron en búsqueda de más ángulos de Wanda.





Ahora, la mediática fue retratada mientras disfrutaba de una tarde sol, mates y arquería (sí, eso mismo) en el jardín de su nueva casona en el Lago di Como, a 50 kilómetros de Milán. Se trata del nuevo destino de fin de semana de la familia, en uno de los escenarios más perfectos del planeta. Mauro le regaló la propiedad a Wanda, y ella la definió como la casa de sus sueños.





La mediática estaba con su malla enteriza favorita, una negra de Moschino, un short, "chancletas" y los pelos muy relajados, como debe ser en una situación familiar y casera. The Grosby Group fue quien obtuvo las fotos, que este jueves publicó el portal CiudadMagazine.





Para los fashionistas, más datos sobre la malla favorita de Wan: el precio es de 295 dólares y está totalmente agotada porque fue furor en su lanzamiento.





Al hablar de sus primeras fotos al natural, Wanda había denunciado que el material había sido alterado. "Es lógico que después de varios partos una mujer tenga celulitis. Pero esas fotos las retocaron para perjudicarme: yo sé dónde tengo y dónde no. Además, me causó risa la panza que me hicieron: ni en mis embarazos estuve así. Con mis posibilidades económicas nunca llegaría a estar tan mal como me mostraron en esas fotos: existen un millón de tratamientos para solucionarlo", afirmó.





"No tengo ningún complejo. A mis hijas les voy a enseñar que la belleza va por otro lado, porque el hombre no mira la celulitis; el hombre quiere a su lado a una mujer real, íntegra. La perfección no existe. Para todo lo demás hay mil truquitos y cremas, pero el interior es difícil de cambiar", cerró.





Fuente: TN