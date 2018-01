La novia de Maxi López arremetió en las redes y "pinchó" a Wanda

Si algo le faltaba al nuevo capítulo en la novela Maxi López-Wanda Nara, es la opinión de Daniela Christianson, la actual novia del delantero de Udinese.

La modelo sueca utilizó su cuenta de Instagram para referirse a los violentos audios de su pareja contra la mediática esposa y representante de Mauro Icardi.

De paso, volvió a aclarar que Maxi no tiene redes (el jueves se había viralizado un mensaje en el que el ex River aclaraba la situación con su ex, madre de sus tres hijos).

Cansada de las consultas respecto de los famosos audios, Daniela decidió referirse a la situación, defendiendo con uñas y dientes al futbolista:

"¿Qué pienso de esos audios? Que nadie tiene que juzgar, porque nadie sabe la verdad de la situación (por cierto, Maxi no tiene cuentas en las redes sociales, @ maxilopez10 y todas las demás son falsas) y esos audios dicen mucho acerca de que mi novio ya no le respeta a ella con todas las cosas que han sucedido y están sucediendo. Conmigo, él no usa este tipo de vocabulario y comportamiento", arranca el extenso comunicado.

"¡Imagínense que no tuvieran la posibilidad de desearles a sus hijos Feliz Navidad y que la única forma de verlos fuera venir a su escuela para llevarlos en secreto! Estos son sólo algunos y pequeños hechos de la situación. Y parece que el dinero y la ley no pueden ayudar... ¡Puedo confirmar que Maxi es y siempre hará lo mejor para sus hijos!", concluye la rubia.









Sin dudas, esto recién comienza.





