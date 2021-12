La novia de L-Gante pasó por el quirófano

El intérprete de "Perrito malvado", entre otros hits, habló de su relación con Tamara Báez, con quien tuvo una niña, Jamaica.

"Ella era compañera de escuela de una amigo mío. Ella me gustaba, pero no me daba atención. En un momento, sí me dio un poco de atención. Nos juntamos con ella y mi amigo. Así empezó la relación", comentó L-Gante sobre su noviazgo.

Báez siempre acompaña al artista en sus presentaciones, pero trata de mantener un perfil bajo.

En las últimas horas, la joven cobró notoriedad en las redes porque mostró que se sometió a una cirugía estética.

La novia de L-Gante se colocó ácido hialurónico en los labios.

En su cuenta de Instagram, Báez compartió fotos, donde se puede ver el resultado final.