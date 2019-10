La novia del Pájaro le respondió a Charlotte

Sofía Bonelli, la nueva novia del Pájaro Caniggia, se mostró enojada con los dichos de Charlotte sobre ella.





La joven de 26 años afirmó que tenía buena onda con la hija del ex futbolista pero -ante todo el escándalo- cree que cuando le hicieron una nota quiso subirse al lío y la trató de "toga".





"No creo que sea la novia, para nada. No es la novia, es el toga de papá, pero bueno, tranqui (sic). No sé si estoy de acuerdo en todo lo que dice mi mamá, pero no me gusta para nada la chica", expresó Charlotte a "El Diario de Mariana", El trece.





Entonces, Sofía Bonelli le mandó su respuesta a Tomás Dente por medio de whatsapp. "Les voy a leer la respuesta de Sofía Bonelli, a raíz de la nota que dio Charlotte, que dijo que ella no era la novia del padre, si no que era el 'toga'", comenzó diciendo Dente en "Nosotros a la mañana".





Y continúo: "Ella contestó: 'Charlotte es muy buena onda conmigo. Le pusieron la cámara y quiso subirse al show. No sé. Es muy raro porque sabe que el padre vive en mi casa hace seis meses. Si tanto le preocuparía algo, hubiese venido a hablar conmigo. La fui a buscar y salió corriendo".





El Pájaro también usó el whatsapp para contrarrestar a su hijo Alex que corroboró la versión de Mariana Nannis sobre que cuando eran chicos los llevaba a los prostíbulos en Italia y los así esperar en el auto. El ex futbolista aseguró que su ex "lo manipuló".