¿La novia de Claudio Caniggia les tiró una indirecta a los hijos del Pájaro'

En medio del conflicto de Claudio Paul Caniggia con sus hijos Alex y Charlotte, que están en contra de su padre por la separación con Mariana Nannis y su nuevo casamiento con Sofía Bonelli, la morocha rompió el silencio desde sus redes y escribió un fuerte mensaje.





Sofía no se animó a escribir los nombres de las personas a las que dirigió el escrito, pero claramente está dirigido a los hijos del ex futbolista. Más aún luego del escándalo o que se suscitó al regreso de la pareja de México la semana pasada, cuando el Pájaro enfrentó a su hijo Alex en el departamento que viven en Puerto Madero y los echó.





La novia de Alex, Macarena, increpó a Sofía en un ascensor del hotel, y la morocha hasta la acusa de que intentó atropellarla con el auto. Ante todo este marco, Sofía escribió: "Alguna vez me dijiste ´en la vida hay gente de mierda, gente que critica, juzga... gente que se fija en lo que hace el otro y no en sus propias miserias. No dejes que te afecte... hay que seguir pateando culos´".





Bonelli acompañó su mensaje con una foto de ella junto al ex deportista. La morocha confirmó la semana pasada que perdió un embarazo.