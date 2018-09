La novia de Alexander Caniggia es hija de un barrabrava que está preso

Y el dato de color vino por el lado sentimental. Macarena Herrera, hija del barrabrava Rubén "Tucumano" Herrera, uno de los detenidos en la causa, está de novia con Alexander Caniggia, hijo del futbolista Claudio "Pájaro" Caniggia.



La pareja es reciente y trascendió públicamente en marzo pasado. Es que Macarena, hasta hace pocos meses, era la novia del exbaterista de Rombai y Dame 5, Tomás Narbondo.



En el perfil de Instagram de Alexander se lo puede ver junto a Macarena en varias fotos juntos. Las últimas son de fines de junio, en la nieve de Bariloche. Según publicó el diario El Día, Macarena y Alexander conviven hoy en el Faena, en Puerto Madero.



Desde que estalló el escándalo en el que quedó involucrado su padre, Macarena le puso "candadito" a su perfil de Instagram en el que antes se la veía de paseo por varias ciudades europeas, Punta del Este, rodeada de paisajes increíbles y en muchas tardes de pileta.



Un dato curioso es que habría cobrado un salario de la Legislatura bonaerense durante varios meses. Lo mismo ocurre con su padre, Rubén Herrera, a quien se lo conoce en La Plata como "el dueño de la noche". A él le adjudican el manejo de los boliches más importantes de la ciudad, una agencia de viajes de egresados y otros negocios. Algunos de ellos serían en sociedad con el ex juez Melazo, según investiga la Justicia.



Melazo debió renunciar a su cargo de juez en junio pasado, cuando estaba a punto de ser sometido a un jury por diversos delitos. Ahora está preso, acusado de integrar una "asociación ilícita" para brindarle beneficios a delincuentes y narcotraficantes.



Por esa misma investigación, a cargo de la fiscal N° 2 de La Plata, Betina Lacki, están presos "El Tucumano" Herrera, el comisario Gustavo Bursztyn (ex jefe del Comando de Patrullas de La Plata) y el oficial Gustavo Mena, ex jefe de la DDI de la ciudad, entre otros. Los acusan de liberar zonas y pasarles datos a los ladrones para asaltar casas.



El caso salió a la luz cuando se revisó la investigación por el homicidio de uno de los miembros de la banda, Juan Roberto Farías, al que acusaban de haber entrado a robar la caja fuerte de Roberto Zapata, ex ayudante de campo del DT de Estudiantes Néstor Craviotto.



A Herrera y Melazo los detuvieron el mismo día. Al barra en su casa del barrio privado Grand Bell (City Bell) y al ex juez en una lujosa quinta en Gorina.



En la misma investigación está imputado el juez de Casación Martín Ordoqui, ex dirigente de Estudiantes de La Plata, quien está suspendido en su trabajo y con pedido de jury por esta causa.





Fuente: clarin