La Noche del 10: Silvina Escudero mandó al frente a Maradona

Silvina Escudero comenzó su etapa de panelista con algunas intervenciones picantes. Pero también dando a conocer cosas que le tocó vivir entre bambalinas. Y esta vez, mandó al frente a Diego Armando Maradona.





La escultural morocha relató con detalles cómo el excapitán de la selección argentina intentó conquistarla cuando eran compañeros en el programa de televisión La Noche del Diez, en 2005





Ante la consulta sobre cómo era trabajar con Diego, quien por entonces integraba el elenco de bailarinas del programa respondió: "Era lo más, siempre estaba de buen humor. Éramos las Diegotas".





"Diego tiroteaba siempre, adelante de Claudia", sostuvo. Inmediatamente llegó la consulta sobre si Maradona se le había insinuado. Y Silvina contestó: "Claramente no acepté nada". "Me agarró del brazo y me dijo «morocha, de acá no te vas»", agregó.





"Maradona me insistía para que saliera con él", explicó, pero dejó en claro que no lo vivió como un "acoso".





Por último, Silvina Escudero recordó cuando el boxeador Mike Tyson, que pasó por la pista del Bailando, intentó también relacionarse con ella: "Me agarró y me quiso llevar al camarín".





Mirá!