La nena que se convirtió en modelo top y conductora de televisión

"Hoy mi tía me mandó esta foto y, como justo es jueves de recuerdos, la quise compartir. Tengo 10 años y estoy en la casa de mis abuelos. Tengo flequillo que se me fue un poco para el costado y el pelo larguísimo con una trenza. Creo que me parezco a mi hijo Bautista, ¿ustedes qué dicen?", escribió Pampita en su cuenta Instagram al compartir su foto retro en el #TBT que propone la red social.





A horas de regresar en su rol de jurado de "Súper Bailando 2019", Pampita recibió una lluvia de comentarios por la imagen que puso a disposición de sus seguidores.

Más allá del éxito profesional, Pampita está atravesando un hermoso presente sentimental. La modelo está en pareja con Mariano Balcarce, quien en una reciente entrevista hizo una fuerte confesión sobre la relación. "Estamos muy bien. Estoy muy enamorado", reveló el flamante novio de Carolina.





Acá una foto de Bautista Vicuña, su hijo, para compararlos:

