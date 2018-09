La mujer de Mariano Martínez le contestó a sus seguidores de Instagram

Camila Cavallo realizó una producción para Para Ti Mamá en la cual salió totalmente desnuda sosteniendo a la pequeña Alma. Pero en las redes sociales, la modelo fue duramente criticada y la trataron de "mamá irreal", por hacer "una promoción del cuerpo ideal post parto".





"Estoy haciendo este video y me da mucha vergüenza hacerlo porque el día de ayer circuló la foto que hice para Para Ti Mamá con el mensaje de que la revista promovía el cuerpo perfecto post parto. Ese fue el posteo y la conclusión de una mamá blogger, que creo totalmente errónea: ningún título hablaba del puerperio ni de la perfección de los cuerpos. El posteo que apuntaba a una crítica de desprecio a la revista por la tapa, iba acompañado de mi imagen y de la de mi hija", comenzó Camila en Instagram.

"No tendría que haber estado acompañado de mi imagen. Cada cuerpo de cada mujer es único. La perfección no existe. Nunca estás al alcance del canon de la belleza del comercio: como modelo me han dicho que estoy gorda, que estoy flaca, que tengo el músculo muy marcado, que lo tengo que marcar más. El mensaje generó una pelea entre mujeres, que no lo veo nada constructivo", continuó.

"Muchas me juzgaron como mamá irreal por la figura que tengo o porque la foto tiene algo de retoque. Todos sabemos que las imágenes tienen algo de retoque porque es marketing. Igual, me cuido y hago sacrificios por lo que es el trabajo de modelo, y para estar al alcance de los cánones de belleza que maneja la sociedad de hoy", aseguró luego.

Y agregó: "Si ves la tapa de la revista y te hace sentir mal, tenés que amarte más a vos misma y aceptarte. Cada uno es bello de la forma que es y hay que aprender a aceptarse".

"La figura no juega ningún rol en el rol de madre. Así que no entiendo qué fue lo que se quiso transmitir. Madres reales somos todas", concluyó la bellísima Camilla Cavallo.

