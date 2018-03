De esta manera, según detalló Ángel de Brito, Defederico fue visto divirtiéndose en la disco Kika y a la hora de retirarse a su hogar no lo habría hecho solo. "Defederico ya agarró boliche. Anoche estuvo en Kika y se fue con una morocha. Pasaron la noche juntos. Se llama Pili. Todavía no hay fotos juntos", señaló, quitándole importancia a la acompañante.





A su vez, el conductor de Los Ángeles a la mañana remarcó que la flamante conquista del ex de Cinthia Fernández es "una más del montón" para el futbolista. "Él está arrasando en los boliches. Me cuenta una persona que trabaja mucho en la noche que todas le están rondando. Es la presa perfecta. Creo que es porque es el ex de Cinthia Fernández", chicaneó.





Pero ¿quién es la morocha que abandonó el boliche con Defederico? Su nombre es Pilar Varela. Es modelo, bailarina y se define como fanática de Boca. ¿Estará triste por la derrota del miércoles? En una de las postales de la noche se la puede ver abrazada a Ulises Jaitt, el hermano de Natacha, quien trabaja en Kika y que, a sui vez, también se mostró junto a Defederico.





En dialogo con BigBang, Pili –tal y como se hace llamar la joven en las redes sociales- desmintió las versiones que la vinculan al jugador y aclaró: "No, no es cierto que me fui del boliche con Defederico. Estuvo en la misma mesa que yo. Él fue con un amigo mío que se llama Gian Hernández, que trabaja en ´Rústica´, la peluquería a la que va Matías", explicó.





En ese marco, la modelo y bailarina contó que saludó al ex futbolista del rojo, remarcó que intercambió dos o tres palabras con él y aseguró que se rieron de cómo "se le tiraban" las mujeres que estaban en el boliche cuando lo veían. "Ahí se fue con un amigo bastante grandote. Es más, me saludó y todo. Y no pasó nada más", manifestó.





Al mismo tiempo, consultada sobre si existió algún interés por parte de Defederico hacia ella, Pili respondió: "La realidad es que vino el amigo ese grandote y me dijo ´vení que te presento a un amigo´. Me hizo saludarlo y me dice que le faltaba amor, que andaba buscando novia. Matías me estuvo stalkeando porque me dio likes a tweets y en Instagram estuvo mirando mis historias".





Según las propias palabras de la modelo, el compañero de Defederico le pidió que abrazara al futbolista y ella, en un primer momento, se negó. "Me dijo abrázalo un poquito y yo le dije que no abrazo. ´Me gusta que me abracen´, me respondió. Y me abrazó, pero no pasó nada más. Ahí fue cuando me saludó y me dijo que se iba", cerró Pili en dialogo con este portal.





Consultada sobre la morocha que acompañó a Defederico, Cinthia se mostró dolida y aclaró que las cosas "están igual que siempre, no cambió nada". A su vez, reveló que ya no lo tiene más bloqueado en WhatsApp y aseguró que ella, en su lugar, actuaría diferente.





"En su momento lo bloqueé porque no me gusta que me hablen mal, no estoy bien para pelear. A mí no me cabe ni por casualidad en la cabeza la idea de comenzar una nueva historia", disparó la modelo, quien además advirtió que sus hijas todavía no entienden que están separados.





"Mis hijas son chicas y no sé si entienden que estamos separados, sé que piden por él y nada más. Él es un padre responsable", explicó y se refirió a las postales de Defederico durante la noche porteña: "¿Si me molesta ver esas fotos? No sé si la palabra es molestar. Me duele pero está en todo su derecho. No puedo hacer nada", cerró, visiblemente angustiada.

Fuente: bigbangnews