La molestia de "Luismi" durante su concierto en el Campo Argentino de Polo

El cantante hizo su aparición, como siempre de sobrio traje y corbata, y el romance volvió a hacerse realidad. La primera parte fue bien arriba, con canciones como "Tú, solo tú", Suave" y "Amor, amor, amor", para luego dar lugar a un momento íntimo, con dos clásicos de Manzanero: "Por debajo de la mesa" y "No sé tú".



Sin embargo, en más de una oportunidad, Luismi paró el show por problemas de sonido. "¡Se escucha bien!", le gritaban sus fanáticas desde el campo. Pero el artista, visiblemente molesto, abandonó el escenario en más de una oportunidad.



Entre los hits de la noche, pasaron "Culpable o no", "Fría como el viento", "La incondicional", y "Será que no me amas". El cierre fue una fiesta, con temas de principios de los 90: "Ahora te puedes marchar", "La chica del bikini azul", "Isabel" y "Cuando calienta el sol".





Fuente: diarioshow

En su mayoría mujeres, se destacaban por el colorido de remeras, vinchas y banderas. Si bienes un ídolo desde hace más de 30 años, la ansiedad estaba marcada por otros motivos: en primer lugar, el resurgimiento del cantante como ícono de una época, gracias a la serie sobre su vida, que llegó para acercar nuevamente al gran público luego de que se conocieran noticias sobre su vida personal que no lo dejaban bien parado.Y eso se notó en el público: madres e hijas aguardaban con fervor el show del intérprete que las unió a través de su música. Además, esta gira significa el regreso del astro al país tras sus recitales de 2015. Ese año había sido blanco de polémicas por no finalizar sus recitales, según varios rumores, por problemas de alcoholismo.