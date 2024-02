La Mole Moli otra vez en el ojo de la tormenta por acusaciones de violencia

En ese fallo el ex boxeador fue condenado a 2 años y 8 meses de prisión, sin prisión efectiva, por no superar la pena de tres años. Sin embargo, el cordobés, según contó su ex pareja, no estaría cumpliendo con las medidas restrictivas que le impuso el juez.

Marta Galiano brindó una fuerte entrevista para el ciclo A la tarde, América Tv, y entre lágrimas explicó que el ex boxeador se mudó a 50 metros de ella.