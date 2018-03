La Mole Moli le ganó un juicio a Marcelo Tinelli

El ex boxeador Fabio La Mole Moli tuvo un fallo favorable en la Justicia por las acusaciones del conductor de televisión Marcelo Tinelli sobre el maltrato de perros en la carrera de galgos. Ahora Tinelli apeló el fallo, según informó el abogado del cordobés, Carlos Nayi.

La Mole le había pedido a Tinelli que se disculpara públicamente para retirar de los Tribunales el juicio que le entabló al conductor y vicepresidente de San Lorenzo por "calumnias e injurias". Recordó que Tinelli lo había contratado para el programa televisivo ShowMatch, de El Trece, y "después me bajó abruptamente y todos los miembros del jurado comenzaron a ningunearme por mi actividad en las carreras de perros. Yo respondí que siempre tuve animales porque me crié en el campo, pero nunca los maltraté y tampoco no les di de comer, como dijeron falsamente. Me dolió que pusieran imágenes de perros flacos en la televisión".

También Moli aclaró que "en la primera audiencia, Tinelli no se presentó (hubo tres instancias en las que no se llegó a ningún acuerdo). Por eso redoblé la apuesta y el juicio siguió adelante. No estoy pidiendo ningún dinero, como se dice por ahí. A Tinelli, a quien lo conozco poco, solo le reclamo que me pida disculpas por los medios y yo en el acto retiro la denuncia", le informó el ex boxeador a Clarin. Dolido, La Mole comentó: "Fijate que a los caballos de carreras los golpean y los maltratan igual que a los del polo y nadie salta a decir nada. Hay una diferencia: en esos lugares participan gente de mucha plata y no hay denuncias. Por eso, esto me da bronca...".





El abogado Nayi aclaro que "con este fallo mi defendido puede solicitar dinero o lo que se le ocurra. Ahora habrá que esperar que pasará con la apelación que hizo Tinelli. El juicio está radicado en Buenos Aires". El ex boxeador le reiteró a este medio que nunca "quise hacerle daño (refiriéndose al conductor de ShowMatch), pero me dolió que se dijeran un montón de pavadas sobre mi persona. Por eso le entablé el juicio y sabía que lo iba a ganar".





La acusación la realizó la hija menor del conductor, Candelaria, declarada defensora de los animales. Por ese motivo, el año pasado, la producción de Tinelli bajó de la pista a La Mole Moli por "apología de las carreras de galgos". En un tuit por ese fecha Tinelli explicó la decisión tomada: "Sin ánimo de polemizar, pero con la firme convicción de seguir pregonando la defensa y el cuidado de los animales, he decidido que La Mole no sea de la partida de Showmatch. De todos modos, cabe aclarar que los honorarios e Fabio, así como los de su bailarina y coach, serán respetados en tiempo y en forma".