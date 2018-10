La mamá de Laurita Fernández cruzó a Lourdes Sánchez

Si bien este 2018 se suponía que la paz iba a reinar entre las parejas del Bailando, los roces entre los integrantes del certamen comenzaron desde el primer día.

Hoy, Inés Stork, mamá de Laurita Fernández, dijo "basta para mí" y salió en defensa de su hija, quien no deja de recibir críticas de Lourdes Sánchez y hasta fue acusada por la morocha de haberle sido infiel a Fede Hoppe cuando ambos estaban de novios.

"¿Sabés cómo se llama esto que está pasando? ¡Envidia!... Veo que hace tantos días que están en contra Laura, contra Laura, y creo que tengo que hablar... Si Laura está ahí, es por su talento y por todo lo que logró y porque vos la pusiste ahí", le dijo Inés a Tinelli.

Pero la mujer tenía más: "No me parece correcto que salgan por todos los programas para decirle las barbaridades que le dijeron. Porque es una excelente bailarina y como persona lo está demostrando en todos los lugares donde trabaja, todos la quieren... Deberían tomarla como ejemplo, es una chica que no tenía parientes en los medios, se hizo cuatro cuadras de cola para un casting y hoy está ocupando una silla ahí".

Finalmente, llegó la respuesta de Lourdes: "Yo no me doy por aludida por nada de lo que diga esta señora, traigamos a mi mamá acá y me va a defender de la misma manera... ¿Qué envidia le voy a tener si tengo un marido que me ama, un hijo maravilloso ¿Qué envidia le puedo tener a Laura? Trabajo de lo que amo, estoy acá, soy la presidenta del BAR...".

