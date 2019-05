La mamá de la nena abusada: "Mario Teruel me dijo que era una pendejada de chico"

La mamá de la chica que denunció a Lautaro Turiel por haberla violado cuando ella tenía entre 9 y 10 años aseguró que habló del tema con Mario, el cantante de Los Nocheros padre del acusado, y que éste minimizó el hecho.





"Lo primero que me dijo Mario fue que era una pendejada, algo que cualquier chico hace. Yo le dije que su hijo era un violador, un pedófilo, y él se enojó y me volvió a decir que era una pendejada, algo que los chicos hacen. Que violar a una nena de nueve o diez años es algo que los chicos hacen", se escucha en un audio de una conversación que mantiene con su abogado, Santiago Pedroza, y que fue difundida por "Los ángeles de la mañana".





Lautaro Teruel está detenido desde el miércoles después de la denuncia que hiciera una joven de 16 años en su contra. El abuso sexual con acceso carnal que figura en la acusación se habría dado cuando la chica tenía entre 9 y 10 años y él entre 17 y 18.









"Me di cuenta de que algo pasaba porque la nena volvió a casa con los ojos muy llorosos. Pregunté pero no me quería contar, y tardó una semana hasta que decidió contarme", relata la mamá de la adolescente. "Pensamos mucho cómo hacer para denunciarlo y la nena decidió que iba a grabarlo", le dice a su abogado en la charla.





Canal 7 de Salta difundió audios de esas charlas que la víctima tuvo con Teruel y en las que él presuntamente confiesa el aberrante hecho: "No sé, boluda, era muy pendejo, no sé realmente, no sé cuál es la respuesta a por qué lo hice. Si sé que cuando lo hice en un momento no te gustó nada, porque si me di cuenta".





La mujer, en su diálogo con el abogado, cuenta que le pidió a "Mario que no se metiera. No querríamos arruinar su nombre ni el de Los Nocheros, pero sí queremos que haya justicia con Lautaro, y por eso le pedimos a Mario que no se metiera porque tiene muchos contactos".





Ella asegura que mantienen una relación de muchos años con la familia Teruel y que su hija ya tuvo "seis o siete intentos de suicidio, bulimia, anorexia".