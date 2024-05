La madre de Zoe le reclamó algo a su hija y el ambiente se puso tenso

A tan solo unos días de su ingreso, Aixa Abasto decidió hacer hasta lo imposible para que la joven continúe en la competencia. Ya sea involucrándose con otros participantes, o comentando sobre las peleas adentro de la casa, la mujer se puso la tarea al hombro como si fuera propia. Esto la llenó de una enorme emoción, pese a que su hija no parecía estar contenta al respecto. Lejos de dar el brazo a torcer, la fotógrafa amateur aprovechó la privacidad de la habitación para hacerle notar su forma de jugar.

“No te enojes”, le señaló la despachante de aduana, quien se mostró preocupada ante la posibilidad de ser eliminada este domingo y, con ello, su hija. Esto no le gustó nada a Zoe, y así lo dejó ver en su rostro mientras le señaló a su madre que estaba equivocada en su manera de competir. “No, pero no digas que no quiero ayudarte a hacer campaña”, lanzó la muchacha con un tono de voz que denotaba hartazgo por el tema de la conversación.