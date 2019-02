La lucha de Valentina Bassi por la salud de su hijo y el pedido de legalización del cannabis

Días atrás, la actriz Valentina Bassi reveló, en las redes, una imagen en la que se la ve junto a una planta de marihuana. En la publicación, la morocha explicó el contexto:

"Con esta planta hago aceite medicinal para mi hijo. No quiero ser ilegal, me molesta mucho hacer todo a escondidas. Tengo muchas preguntas, no soy médica, necesito y espero con ansiedad estudios científicos que me ayuden a encontrar la dosis y la cepa indicada. ¿Mientras tanto? no puedo esperar. #sialautocultivo #cannabisterapeutica #autocultivoya #cannabiscommunity #cannabisculture #legalize #cannabismedicinal #eldolornopuedeesperar #nomaspresosporplantar #nosomosnarcos", escribió Bassi.

Este viernes, Valentina fue invitada a Confrontados para hablar del tema y relató la lucha que lleva adelante por la salud de su hijo, diagnosticado con autismo y quien consume aceite de cannabis para lograr conciliar el sueño.





"Para mí fue como una salvación, hace tres años que cultivo para hacer aceite para mi hijo. Le doy específicamente para trastorno del sueño, porque lo tenía muy grave. Probamos de todo, homeopatía, fuimos al mejor pediatra, flores de Bach, melatonina... y tuvimos que caer en un psicofármaco, que no le quiero dar bajo ningún punto de vista, porque mi hijito no dormía. En el tercer mes hubo que aumentarle la dosis y dije 'basta, hasta acá llegué'", arrancó a contar Valentina.





Y siguió: "La misma neuróloga de mi hijo me dijo 'no te puedo recetar nada, es totalmente ilegal. Si cultivás, podés ir presa, pero tengo muchas madres que traen a sus hijos acá y están mucho mejor'. Ella me conectó con una mamá y ahí empecé a cultivar y a hacer los aceites. Logré una mejoría. No le saqué todavía el psicofármaco, pero lo bajé a la mínima dosis en vez de aumentarla. Hasta ahora logré un efecto complementario".





Luego, habló sobre la salud de su hijo tras el aceite cannábico: "Mi hijo es un divino, él hace sus terapias. El problema grave realmente era que no podía dormir. Ahí no estaba nadie sano de la familia, la familia entera no duerme. Fue un par de años de mucha tristeza. Hoy está perfecto, es feliz, que es lo único que me importa. Yo también estoy más tranquila. Puedo trabajar mejor, en un momento me retraje mucho porque estaba muy preocupada".

