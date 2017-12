La Liggi sobre su cruce con Mimi: "Ella no puede enojarse por..."

El lunes por la tarde, Lorena Liggi fue una de las invitadas al ciclo "Confrontados", que conducen Rodrigo Lussich y Carla Conte por la pantalla del Nueve.

En uno de los cortes, la bailarina y expareja del periodista Alejandro Guatti tuvo un fuerte cruce con Mimi Alvarado, panelista del envío y novia del Tirri, primo de Tinelli.

Este medio consiguió el material exclusivo que muestra la pelea de ambas. Al parecer, Mimi mostró su enojo por algunos dichos que dijo hace algún tiempo de Liggi y todo quedó registrado con las cámaras de la emisora, que nunca dejan de grabar.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Liggi reveló el motivo por el cual se cruzaron: "En el corte ella le preguntó mi nombre a alguien y me dijo 'ah vos un día hablaste mal de mí'. Yo ni me acordaba, fue ella quien me lo recordó".

Y detalló: "Resulta que una vez le mande un tuit a Maxi Diorio diciéndole que siempre le tocaban las peores en el Bailando y que era un desastre. Pero yo le dije que no se podía enojar por eso porque era verdad. Ella no bailaba y no es que tenga algo personal con ella. Además ella que critica a todos no puede enojarse por eso".

Embed