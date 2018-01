La justificación de Cacho Castaña: "Dije un refrán viejo que en mi época era muy divertido"

Después de afirmar en el ciclo involucrados de América "si la violación es inevitable, relájate y goza", Cacho Castaña se disculpó a través de un video que publicó en Instagram.









Castaña expresó esa lamentable frase en el marco de una pregunta que le realizaron sobre los dichos de Facundo Arana sobre la maternidad, que rápidamente salió a cruzar la actriz Muriel Santa Ana.

Embed Desafortunada frase de #CachoCastaña: "Si la violación es inevitable, relájate y goza" ► https://t.co/n7rq4dGd9z pic.twitter.com/2BxNVJmaLz — Uno Santa Fe (@unosantafe) January 8, 2018



Castaña, contesto "Andá a saber qué piensan las mujeres. Hace años que los poetas, antes de Cristo y después de Cristo, y nunca lo supimos. Entonces, lo que tengan en la cabeza, que hagan lo que quieran, si la violación es inevitable, relájate y goza".





En el video Castaña expresa su arrepentimiento diciendo "este video es para pedir disculpas. Si molesté a alguien con lo que dije, le pido mil disculpas. No es mi característica ofender a la mujer, sino todo lo contrario. He hecho canciones de amor toda mi vida"





Más adelante, el cantante afirma que "lo único que quiero explicar es que dije un refran viejo que en mi época era muy divertido, cuando yo tenía 15, hace 60 años. En ese momento era divertido, hoy en día no lo es. Se me escapó y lo tiré como lo aprendí. Quiero pedir disculpas si ofendí a alguién, no es mi intención"





Para finalizar expresa que "me duele por que me conocen, sería incapaz de decir algo así en serio"





Mirá el video: