La inesperada revelación de Tini sobre Sebastián Yatra

Tini Stoessel y Sebastián Yatra sorprendieron la semana pasada a sus fans y seguidores en el programa de Susana Giménez, dando una entrevista juntos sobre sus inicios como amigos en una primera instancia y luego como novios oficiales.

Pero ahora, Tini habló una vez más de su relación con el colombiano y reveló nuevos detalles íntimos. "Él es él, a veces uno lo quiere hacer enojar y no se enoja. El otro día lo molestaba porque le estaba como queriendo explotar la cara, porque a mí me gusta mucho explotar los granos y soy fan de explotarle la cara a Sebastián", manifestó.

"Y su respuesta fue 'qué rabia'. Eso fue todo su enojo. Y yo seguía explotándole a ver si se enojaba. No se enoja por nada y mirá que yo soy intensa, eh", agregó.





Por otra parte, Tini, en #MTVFansEnVivo, contó: "Sebas es una persona muy especial, tan buena, tan noble, no tiene malas intenciones con nadie, hace todo con mucho amor".





Por último, dijo: "Vamos a estar cantando juntos de nuevo con Sebastián, no puede faltar. Va a ser muy especial porque ahora es mi novio, imaginate tenerlo ahí. Vamos a cantar una canción nueva y va a haber un plus que no puedo contar pero me emociona demasiado. Va a ser una balada, algo distinto, porque todo lo que hicimos hasta ahora fueron canciones más rápidas".