La impresionante entrevista a Paul McCartney en el Karaoke de James Corden

Con cierta nostalgia, pero también muy divertidos, se los ve de visita por la ciudad mientras entonan clásicos de The Beatles y de la carrera solista de McCartney. Lo más sabroso del programa es el ida y vuelta entre el músico y el comediante. Una de las primeras canciones que cantan es "Drive my car" hasta que se bajan del vehículo para visitar ciertos lugares como una de las casas en donde vivió el cantante. Allí el músico cuenta varias anécdotas de la creación de temas como "She loves you".





"Cuando mi padre escuchó la canción, él era un muy buen pianista, me dijo: ´Hijo, muy buena canción, pero no creés que los americanos lo disfrutarían más si ustedes cantaran ´She loves you, yes, yes´ y no ´yeah, yeah´?´ No sé qué hubiese ocurrido de seguir su consejo", bromeó McCartney.





El final del viaje es en un pub en el que dio un pequeño concierto, anunciado al público como un "show sorpresa" que daría una estrella mundial. Allí, McCartney aprovechó para tocar uno de los nuevos temas del flamante disco que saldrá a la venta en septiembre.