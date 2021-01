La hija de Ricardo Fort homenajeó a su papá con un tatuaje

“¿Te tatuaste algo por tu papá o pensás tatuarte?”, le preguntó un usuario. La joven respondió que era verdadero y compartió una fotografía en la red social en la que aparecía de espaldas, con el pelo recogido y se podía ver en su nuca la fecha tatuada del nacimiento del Comandante: 05.11.1968.

También reveló que participará en la serie que están preparando sobre la vida de Ricardo Fort. Se trata de una producción del periodista Eddie Fitte. Los productores están realizando un trabajo de investigación exhaustivo sobre la vida y obra del recordado artista. Este estudio abarca tanto su vida en Argentina como en el exterior, su niñez, su juventud, los sueños de fama, su persecución incansable de la felicidad, su llegada a los medios, su salud, sus amores, su muerte y el icono en el que se convirtió.

En cuanto a su vida amorosa, Martita señaló que está soltera y reconoció que suele ser tímida cuando conoce a alguien. “Depende igual, pero lo que me suele pasar es que al principio soy bastante callada y luego soy más copada cuando agarro confianza”, explicó la adolescente.

También uno de sus seguidores le consultó si le gustaría ser cantante, como lo era su papá y su abuela. La hermana de Felipe Fort respondió un poco dudosa: “Hice un taller de canto con una amiga y me gusta cantar, pero no me siento cómoda haciéndolo en público, así que no sé, no creo, falso”.

Esta no es la primera vez que responde preguntas a sus seguidores. En diciembre pasado, cuando un usuario le consultó si le hubiera gustado que su papá no hubiera sido un personaje popular, ella respondió: “Era una parte suya y lo que le hacía feliz. Pero, por otro lado, de no haber sido famoso quizá todo hubiese terminado diferente”.

Por otra parte, cuando otro de sus seguidores le preguntó si le molestaba que la reconocieran por los logros de Ricardo y no por los suyos propios, la adolescente contestó hábilmente: “No, es muy amado y se lo merece. Además, recién tengo 16 años para contar logros”.

El 5 de noviembre, cuando Ricardo Fort hubiera cumplido 52 años, Martita había compartido una foto en Instagram en la que se la veía junto a su papá, su hermano, su niñera y Gustavo Martínez. “No sabía qué decir hoy, ya que me pone incómoda hablar de mi papá. Entonces pensé en compartir el primer recuerdo del que tengo registro: las caminatas de mi papá y Gustavo llevándome en cochecito, recorriendo las calles y la rambla de Miami (la primera ciudad donde vivimos), algo bien alegre de él”, puso junto al posteo.

Por último, la joven agregó: “Hoy por hoy tengo la memoria muy borrosa, pero recuerdo también cuando con mi hermano nos escondimos jugando en un local de ropa y mi papá hizo cerrar el local entero para buscarnos, mientras llorábamos de la risa. Capaz que muchos esperaban algo más de mí, pero este es el (quizá humilde) aporte para este día donde todos lo recuerdan”.