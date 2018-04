La hija de Michael Jackson pasó del intento de suicidio a ser ícono pop

A sus 19 años, Paris Jackson es todo un icono entre los círculos culturales más modernos de Los Ángeles y Nueva York. La hija de Mich ael Jackson y la enfermera Deborah Rowe ha tenido que soportar una infancia difícil, marcada sin duda por la muerte de su padre en 2009 y por el intento de suicidio que protagonizó en 2013. Ahora vive días felices mientras da sus primeros pasos en la industria del cine de la mano de su mentora Charlize Theron.La joven actriz protagoniza «Gringo: Se busca vivo o muerto» junto con la propia Charlize Theron, que contó a ABC el pasado mes cómo es su relación con la hija del rey del pop: «Su naturalidad impacta, sin duda ha heredado el talento de su familia, pero ella no está definida únicamente por el peso del legado. Admiro de dónde viene, su capacidad para moverse en un mundo tan difícil, y creo que está muy centrada. Es una gran actriz y, de verdad, me impresionó su sencillez». Paris Jackson interpreta en el filme a un personaje llamado Nelly, una joven que seduce a un amigo para pasar drogas de México a Estados Unidos.Paris, que cuenta con 50 tatuajes en su cuerpo, asistió a la fiesta posterior de los Oscar vestida con un conjunto verde inspirado en Michael Jackson. No en vano, como reveló hace unos meses a la revista «Rolling Stone», «a mi padre lo siento conmigo todo el tiempo». La vida de la joven no ha sido fácil. En el 2013, ahogándose en la depresión y la adicción a las drogas, trató de suicidarse a los 15 años, cortándose la muñeca y tomando 20 pastillas de Motrin. Ella había estado autolesionándose, cortándose a sí misma, escondiéndose de su familia y sus extrañas amistades. Algunos de sus tatuajes cubren esas cicatrices, así como lo que ella ha explicado que son marcas del uso de drogas.Una pizca de ambiciónParis Jackson llegó a narrar que su deseo por ingresar a la vida pública se produjo cuando se acercaba la graduación de su escuela secundaria. «Me di cuenta de que sería una pena desperdiciar la plataforma que me dieron. Tengo la oportunidad de entrar en el mundo de la actuación y la moda».Y ahora lo ha conseguido. No solo en la película «Gringo», su primer filme en Hollywood, sino que además es modelo de la marca Calvin Klein y debutó como estrella invitada en la serie «Star». Además, presume de amistad con otra joven talentosa, Millie Bobby Brown, protagonista de «Stranger Things», con la que coprotagonizó el videoclip «I Dare You» del grupo hipster por excelencia, The XX.