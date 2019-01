La hermana de Thelma sorprendió a todos: "Yo sé que Darthés no la violó"

"Desde que Thelma salió a hacer la denuncia que no me meto en redes. Ella me tenía arrobada a mí y yo no quiero estar expuesta. La realidad es que uno sabe qué es verdad y qué no. La historia de mi hermana es de hace mil años", dijo Carla Lescano, en una entrevista que le formuló el periodista Mario Thibault.

"Si esto es verdad lo hubiera contado antes para tener popularidad. Yo sé que Darthés no la violó", aseguró la joven.





Thelma Dathes hermana (2).jpg

"No quiero que mientan con este tema. Gracias a Thelma se levantó un colectivo que le hizo daño a mucha gente e incluso un joven se suicidó. Yo me refiero al colectivo y a la mentira de decir que nos violaron después de 10 años", declaró la joven.

La moda de ahora es decir 'me violaron hace 10 años'. Estuve un montón de días pensando si salía o no a decir que esta chica está mintiendo, y así ayudar a Darthés.

Sobre la relación con su hermana admitió que "es difícil arreglar el vínculo porque ella tiene problemas psiquiátricos muy grandes. Está claro que no es verdad lo que cuenta. Mí mamá estuvo acá en Bariloche con mi tía y ella la llamó mil veces para decirle que se iba a suicidar", detalló la mujer.



Fuente: diariouno