La hermana del Kun explotó contra los haters que le dicen "gorda" en Instagram

Es que la chica cosechó su propia fan base con sugerentes posteos, en los que muestra su figura (ya les contaremos cuál es el secreto) y su personalidad frontal, que hasta la llevó a carearse con Karina La Princesita.En su última publicación, "Mau" innovó con un look sensual pero diferente, con cinturones como un agregado a su ropa interior, que rotuló "Me río de Janeiro", sin más explicación. La imagen generó varios comentarios (¡el Kun apareció para 'ponerle los puntos!') y como suele suceder, no tardaron en aparecer los haters.En el primero, una mujer hizo una cruel alusión a una pareja mediática cuando quiso chicanear a un amigo que había elogiado a Mayra: "Te gustan las gordas, parecés el novio de Morena Rial". Obviamente, a la hermana del Kun no le dio gracia el "chiste" y esto respondió: "¿Y cuál es el problema? Si somos gordas, flacas...