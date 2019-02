La grave acusación de Barby Franco contra Actrices Argentinas por la denuncia de Thelma

Barby Franco, la modelo y pareja de Fernando Burlando, fue entrevistada en "Siempre Show" y arrojó una fuerte crítica contra el colectivo Actrices Argentinas, que apoyó la denuncia por violación que Thelma Fardin realizó en Nicaragua contra Juan Darthés.





Al ser consultada sobre si había sido víctima de algún momento incómodo en la vía pública, ante la defensa legal de su novio del actor denunciado, aseguró "fuimos a todos los eventos, vida normal. En ningún momento hubo un escrache. Es más la gente le decía 'yo te banco, le creo a Darthés'".





Luego, cuando le preguntaron si creía como Burlando en la palabra de Darthés, afirmó: "Sí, hoy sí. Porque obviamente lo vivo al lado de él y porque escucho".

Thelma Fardin







"En un momento creí en el video, después lo fui desmenuzando y dije que hay algo que me hacía ruido: como lo dijo, la habitación del video... Después fui viviendo todo lo que fue pasando y hoy le creo a Darthés", remarcó Barby.





Luego apuntó de manera directa contra el movimiento de actrices que buscan visibilizar este tipo de casos manfiestó: "Ella contó lo que pasó pero para mi el colectivo la está usando", dijo sobre Actrices Argentinas.





"El testimonio para mí es cierto, pero no sé si llegó a ser violación", agregó sobre cuál sería el interés del colectivo en un caso de esta naturaleza, Franco, sentenció: "Para mí para llegar a algo a lo que quieren llegar ellas, no sé qué. Pero me huele a algo raro. Es lo que pienso yo. Es más fui y le dije a Burlando '¿no te parece raro?' Es lo que leo yo de afuera".