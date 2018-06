La Granata cruzó a Nancy Pazos: "¡Fuiste a matar a tu hijo!"

Este martes, Amalia Granata libró dos batallas por el tema de la legalización del aborto, del que ella está en contra. La primera, se dio en Twitter con Carla Conte. Y luego, la rosarina se agarró con Nancy Pazos en Todas las tardes, ciclo conducido por Maju Lozano del cual, la rubia es panelista.

Todo comenzó cuando, en plena discusión, Pazos contó que abortó en dos oportunidades. "Fuiste a matar a tu hijo", le disparó Amalia. Y la ex de Diego Santilli le respondió: "No, decidí no ser madre".

El debate se fue poniendo cada vez más caliente hasta que Nancy disparó contra Granata. "De la misma manera mañana dice otra cosa".

Tras el comentario, la panelista se enfureció: "Sos una desubicada. Eso es de mala mina y mala leche. Sos muy resentida Nancy".

Cabe destacar que el próximo 13 de junio, el debate por la legalización del aborto finalmente será tratado en sesión del Congreso.

