La gala de los American Music Awards será este domingo

Los AMAs 2020 tienen como favoritos a The Wekeend y el rapero Roddy Ricch, quienes recibieron 8 nominaciones, y los dos tienen un lugar en la categoría de Mejor Artista del Año. Mientras que Megan Thee Stallion obtuvo 5 nominaciones, siendo la mujer con mayores reconocimientos. Ella y Roddy Ricch lograron un espacio como Artista Revelación del Año.

En la categoría de Artista del Año están los cantantes que han liderado en la música con sus hits como Justin Bieber, Post Malone, Roddy Reacch, Taylor Swift, y The Wekeend. Mientras que en la categoría de Artista Revelación del Año está Lewis Capaldi, Doja Cat, DaBaby, LilBaby, Roddy Ricch y Megan Thee Stallion. En el caso de Doja Cat y DaBaby recibieron sus primeras nominaciones.

Por otro lado, dentro de las mejores colaboraciones están nominados Cardi B y Megan Thee Stallion por “WAP”, DaBaby y Roddy Ricch por “Rockstar”, Dan + Shay y Justin Bieber por “10,000 hours”, Lady Gaga y Ariana Grande por “Rain On Me” y Megan Thee Stallion con Beyoncé por “Savage Remix”.

Además, en la categoría de Video Favorito del año está Doja Cat por “Say So”, Future y Drake por “Life is Good”, Lady Gaga y Ariana Grande por “Rain On Me”, Taylor Swift por “Cardigan”, y The Wekeend por “Blinding Lights”.

Los American Music Awards realizan cada año un reconocimiento a los mejores artistas del año según su éxito en los Bilboard, en un periodo de elegibilidad que va del 27 de septiembre de 2019 hasta el 24 de septiembre de 2020.