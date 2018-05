La furia de Araceli González tras los insultos a Toto en las redes

Araceli González es una verdadera leona a la hora de defender a los suyos y más, si tocan a su hijo, Toto Suar. El actor que acaba de debutar con la obra "Lo que nos une" fue duramente agredido en las redes sociales y, por supuesto, lo salió a bancar.

La agresión recibida por Toto en Twitter, un usuario de esa red trataba al muchacho de "gordo pelotudo cara de torta" y "actúa por que el viejo pone la guita".

"Porque sos tan desagradable! Que el odio no te lastime el cuerpo! Solo contesto porque tocas al ser más precioso. Me@da pena darte identidad. Pero lo mereces. Asistí al teatro. Hace bien a tu cultura. La mamá de Toto", le respondió Araceli.

En tanto, Tomás, le restó importancia a las críticas: "No hay que darle bola, hay buenos comentarios y malos, le dije a mi mamá que no contestara, pero entiendo el instinto. Ya está, ya pasó y le dije que no valía la pena. Son así las redes sociales".

Embed se debe llamar el gordo pelotudo cara de torta que actua por que el viejo pone la guita — guillermo (@lucasbarman1973) 30 de abril de 2018

Embed Porque sos tan desagradable! Que el odio no te lastime el cuerpo! Solo contesto porque tocas al ser más precioso. Me@da pena darte identidad. Pero lo mereces. Asistí al teatro. Hace bien a tu cultura. La mamá de Toto . https://t.co/p2idi9Jmj5 — Araceli Gonzalez (@araceli_g) 1 de mayo de 2018