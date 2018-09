La fuerte frase que Lourdes Sánchez le dijo a Pampita

El jueves, en el Bailando, Pampita volvió a sentarse en la mesa examinadora del Bailando. La modelo reemplazó a Florencia Peña y, como siempre, su presencia en el jurado generó polémica.

Esta vez, la morocha, se cruzó con Lourdes Sánchez, a quien durante su devolución, trató de "bolsa de papas". Este viernes, en Los ángeles de la mañana, Lourdes se descargó por lo sucedido.

"Pampita anoche no tuvo buen gusto. Me pareció súper ordinario que me diga lo de la bolsa de papas, hay otros términos. Primero, fue ofensivo porque después de mi embarazo no quedé contenta con mi cuerpo. Entonces, al decirme eso enseguida pensé que era gorda, que estaba pesada y que le pesaba a Diego. En ese momento se me vino todo eso a la cabeza. Creo que el modo no estuvo bien porque a Pampita no se le puede decir nada. Cree que tiene la verdad de todo, se cree Paloma Herrera hablando".

Y luego arremetió: "Yo a ella tampoco le dije que era una bolsa de cuernos. A mí me ofendió eso". ¡Tremendo!

No te pierdas el video de esta nota!

Embed