La foto del revuelo: Juana Repetto amamantó a su hijo mientras hacía sus necesidades

No hay horarios ni reglas a la hora de tomar la teta para Toribio Repetto, el hijito de Juana. Y así quedó demostrado en una selfie muy gráfica que la actriz compartió para sumarse a la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que busca concientizar sobre la importancia y los beneficios de amamantar. En la foto, Juana mostró una escena con la que muchas mamás se identificarán: el bebé colgado a la teta hasta en el momento más privado.





Atenta a la ola de comentarios que iba a generar su imagen, Juana escribió: "Haters, así despido la Semana Mundial de la Lactancia Materna y le pongo el pecho a sus comentarios" y adjuntó la foto en la que se la ve en el inodoro, con la bombacha baja mientras el pequeño "Toro", que muy pronto cumplirá 2 años, está prendido a una teta y con la mano en la otra.





La actriz recibió miles de mensajes en respuesta a su imagen y muchas la aplaudieron por mostrar, una vez más, la cara real de la maternidad, sin endulzantes ni brillos ficticios. Por ejemplo, una mamá escribió: "Las que se espantan no tuvieron hijos. Esto es lo más normal del día para nosotras. En mi caso por dos, ya que tengo mellis y si no los dejo entrar al baño me tiran la puerta abajo". Otra completó: "Ser madre en toda su expresión, no es lo que muestra la TV en las novelas ni películas, también es esto".





Otras, en cambio, quedaron en shock por la crudeza de la postal y le pidieron más recato. "Desagradable. Yo le di teta a mi hijo y era algo entre él y yo", escribió una usuaria. "Todo bien con dar el pecho. Yo también lo hice, ¿pero qué suma esa foto? Solo es para provocar, no para apoyar y fomentar la lactancia. Innecesaria", definió otra mujer.





Una amiga famosa de Juana salió a su rescate. Fue Fernanda Callejón, que también es mamá (de Giovanna, 3) y defiende los beneficios de la lactancia materna, en cualquiera de sus modos. "Sos una genia y es así. No solo tenés que poner el pecho para ese bello Toro, sino para que la gente opine bol... Al que no le gusta que no te siga y listo, qué tanta historia. Aguante la lactancia en todas sus formas".





A propósito de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, Juana también subió otras fotos, menos debatibles y reflexionó sobre lo que significa amamantar para ella: