La foto cholula de Ricardo Darín con una estrella de Hollywood

La ceremonia de premiación se realizará el domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, y el pasado 24 de enero la Academia de Cine de Hollywood realizó la selección de los títulos que competirán por una estatuilla. Y la noticia más esperada llegó: el filme protagonizado por Darín y Peter Lanzani competirá contra All quiet in the western front, de Alemania; Close, de Bélgica; EO, de Polonia, y The quiet girl, de Irlanda.

Así las cosas, este lunes tuvo lugar el denominado almuerzo de los Oscar (Oscars Nominees Luncheon, en inglés), celebrado en Beverly Hills, en que las máximas estrellas se muestran juntos. Y así fue como se logró la instantánea que rápidamente se viralizó, en la que Santiago Mitre junto con Ricardo Darín abrazan uno a cada lado a un risueño Tom Cruise, la figurita difícil de los premios, la que todos querían conocer.

Ricardo Darín y Santiago Mitre fueron parte del almuerzo en la previa de los Oscar que tuvo lugar en Beverly Hills

Es que casi ninguna de las grandes figuras quiso desaprovechar su minuto de gloria junto al productor de Top Gun: Maverick, obra con la que vuelve a ser finalista 24 años después de su papel secundario en Magnolia. Por los brazos del actor, que no ganó ninguna estatuilla dorada a lo largo de su trayectoria, pasaron, entre otras personalidades, Jamie Lee Curtis o Austin Butler, al que Cruise saludó con efusividad mientras lo felicitaba por su versión de Elvis: “Estuviste fantástico, estuviste fantástico”, repitió.