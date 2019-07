La Fiscalía de Nicaragua define si acusa formalmente a Juan Darthés por violación

"¿Dónde está Darthés? Si está en Brasil no lo van a entregar. Entiendo que él tiene nacionalidad brasileña y no hay convenio de extradición. Pero sí se puede tomar en cuenta la declaración de ella, los testigos, las peritas, las psicólogas y acusar. Para acusarlo de violación basta con reunir todas las pruebas. Pueden acusar ante un juzgado y pedir la orden de captura. Eso puede pasar aunque esté en Brasil, Argentina o Chile. Aunque no se va a poder procesarlo si no está en Nicaragua", indicó la abogada Cruz en mayo pasado.