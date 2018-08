Este jueves, la presencia de Mónica Farro por el programa Todas las tardes no pasó desapercibida.

La vedette uruguaya no se acobardó cuando Lío Pecoraro le dio a elegir entre Pampita, Nicole Neumann y María Eugenia Ritó, para tener sexo.

La rubia no dudó: "¡Ritó, Ritó! Ritó me ha comido la boca varias veces", dijo Farro sin vergüenza. "En realidad me gustan más las morochas, pero sí. Las otras dos no me calientan nada", reveló luego.

